Koné rovina tutto con il fallo di mano. Ndicka sempre attento in marcatura

Svilar 6,5 Tiene in partita la squadra dicendo no Orsolini e Odgaard a caccia del 3-1. Mancini 5 Accende il match facendo a sportellate con Dominguez. Fuori posizione sul gol di Dallinga. Hummels 6 Guida la difesa e imposta dal basso.6,5in, trova la zampata che causa ildidi Lucumi. Saelemaekers 6 Stappa la partita con la complicità di Skorupski e non esulta, ma al gol dell’ex segue la palla persa per l’1-1 e la rimonta rossoblù. Paredes 5,5 Ci prova fuori nel primo tempo, poi perde una palla pericolosissima a inizio ripresa, ma Dallinga lo grazia: si rifa con una chiusura preziosa su contropiede di Dominguez: luci e ombre, non continuo. Konè 5,5 Rompe e riparte. Corsa, fisico e letture, avvia l’azione del vantaggio:con ildiche causa il penalty del 2-1 rossoblù.