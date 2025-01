Superguidatv.it - Jessica Morlacchi – il ritorno sui social è virale, dopo l’addio al Grande Fratello

Leggi su Superguidatv.it

Reduce dal ritiro dalsorprende i fan e non solo, in un’apparizione inedita, che segna il suosui. Intanto, tra i telespettatori dell’azienda di trasmissione Mediaset attivi nel web, si riaccende la speranza deldella cantante al reality show.riappare suialMentre i fan attivi nel web si dicono speranzosi di rivederla altorna ad apparire sui. Nelle ore che precedono la 22esima puntata del reality show prevista nella serata del 13 gennaio 2025 sulle reti Mediaset, sono infatti trapelate delle inedite immagini della cantante, finte nel giro di qualche ora tra i trend di discussione sui.Come si rileva dal video del momento sulX, la cantante è immortalata mentre si lascia andare ad un ballo sfrenato, in quello che si direbbe essere il contesto tipico dell’intrattenimento in un pub.