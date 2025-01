Panorama.it - Il Gattopardo: svelata la data di uscita della serie evento su Netflix

È ufficiale: laIldebutterà suil prossimo 5 marzo 2025, ed è già disponibile il poster ufficiale che ritrae i protagonisti. La locandina mette in risalto i volti di Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Gli episodi saranno visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.La, composta da sei episodi, è tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uno dei capolavoriletteratura italiana. Il progetto è stato prodotto da Indiana Production in collaborazione con Moonage Pictures, con la regia di Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La sceneggiatura porta la firma di Richard Warlow, anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters.