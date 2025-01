Ilnapolista.it - Gli angeli esistono, Anguissa alza gli occhi al cielo, la dolcezza della vita si cura con l’esercizio dell’empatia

Gliglial, lasiconIl Conte di Monte-Echia. La fiction sulla cazzimma. Dumas presta la penna al Napoli. Assenti, partenti, mercati. il romanzo procede.Pronti via, scendiamo in campo decisi a vendicare quella giornata a mare di agosto intossicata. Lukaku di sponda, GioGio di sinistro. Palo, ciorta, gol.Uno a zeroIl Diavolo di Mergellina comincia ad incantare.Faraoni sta ancora girando la testa per Fuorigrotta.e poi McTom si inceppano. Meritavamo il tre a zero dopo un quarto d’ora.Reazione Verona ma Amir è serenamente il quinto leone di Piazza dei Martiri. Il cerchio.Fine primo tempo.Sintesi: il Napoli è Bud Spencer in trance agonistica nel film Bulldozer. In Lombardia è saltato il segnale.