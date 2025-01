Oasport.it - Francesco Passaro piomba di prepotenza in top100. E l’Italia potrebbe realizzare un nuovo record

del tennisun altro, parlando di classifica mondiale. Ci riferiamo al numero di giocatori presente nella prestigiosa top-100, ovvero il gruppo dei primi 100 tennisti del pianeta. Stando all’ultimo aggiornamento datato 13 gennaio 2025, il Bel Paese può contare su 10 rappresentanti.Si tratta di un primato eguagliato, rispetto al 5 aprile 2021, quando questa situazione si presentò per la prima volta. Chiaramente, in vetta c’è Jannik Sinner (n.1 del mondo e d’Italia), mentre il numero 2 tricolore è Lorenzo Musetti, che ha eguagliato il suo best ranking al numero 15. Alle sue spalle ci sono Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (34), Matteo Arnaldi (39), Luciano Darderi (45), Lorenzo Sonego (55), Luca Nardi (83), Fabio Fognini (88) e Mattia Bellucci (100), tornato tra i primi 100 dopo esserci già arrivato lo scorso novembre.