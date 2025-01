Liberoquotidiano.it - Debito, tasse e sussidi: la ricetta laburista scatena la rivolta di imprese e mercati

Leggi su Liberoquotidiano.it

Promemoria per gli esperto ni di politica ed economia: non furono le politiche liberiste di Liz Truss a provocare la tempesta finanziaria che nell'autunno del 2022 disarcionò in una cinquantina di giorni la premier conservatrice, ma la scarsa capacità di tenere le finanze pubbliche al riparo dalle congiunture nazionali e internazionali. Ora, infatti, are la paura deibritannici non è il taglio delle, bensì esattamente il suo contrario. Nel programma economico del governoguidato da Keir Starmer e messo a punto dalla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves, infatti, ci sono circa 50 miliardi di euro di nuove imposte ea pioggia per gli statali. Misure che hanno provocato il crollo della fiducia dia famiglie, il blocco degli investimenti e delle assunzioni e l'aumento dei prezzi.