Lapresse.it - Coni, Malagò: “Ricandidatura? Rispetto a De Luca dinamiche diverse”

Il presidente delGiovannirisponde a una domanda sull’ipotesi di proroga del suo mandato, a margine dell’inaugurazione della piscina dello stadio Collana a Napoli. “Quello che dovevo dire l’ho detto a cavallo delle Olimpiadi. Non tocco più l’argomento, ognuno poi è in grado di valutare e tirare le considerazioni finali. Non dico altro, perché a questo punto lo trovo anche inelegante, non è il mio stile”, ha dichiarato il numero uno del Comitato olimpico nazionale.Ai cronisti che suggerivano un parallelo tra la sua vicenda e quella del presidente della Regione Campania Vincenzo De, intenzionato a candidarsi per un terzo mandato consecutivo,ha risposto: “Non penso che ci sia da accomunare niente. Sonostatutarie”.