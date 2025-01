Anticipazionitv.it - Colpo di scena al Grande Fratello: Jessica Morlacchi ritorna

Leggi su Anticipazionitv.it

, dopo aver lasciato ilin aperta polemica, si prepara a rientrare provvisoriamente nella Casa. A rivelarlo è stato il quotidiano Leggo, che ha lanciato l’anticipazione esclusiva! L’ex cantante dei Gazosa sarà protagonista di un clamoroso ritorno durante la diretta del 13 gennaio 2025. Una mossa che ha già acceso discussioni tra fan e critici, divisi tra chi la accusa di incoerenza e chi invece la sostiene. Ma quali saranno le vere motivazioni dietro questa scelta?Un ritorno inatteso alLa notizia del rientro diha sorpreso tutti, considerando le sue precedenti dichiarazioni al vetriolo. “Lo show non rispecchia più i miei valori,” aveva detto dopo aver abbandonato il reality, scagliandosi contro la produzione per non aver preso provvedimenti contro Helena Prestes.