Ciclocross | Sesto titolo italiano per la toscana Elisa Ferri

Fae’ di Oderzo (Treviso), 12 gennaio 2025 – Magnifica, diciassettenne atleta di San Giovanni Valdarno. Per la sesta volta consecutiva l’atleta juniores ha conquistato la maglia di Campionessa Italiana nel, la cui prova tricolore si è svolta questa mattina sul percorso veneto di Fae’ di Oderzo in provincia di Treviso. Lache corre nella formazione della Fas Airport Services Guerciotti Premac dopo una partenza lenta, in sordina, si è scatenata dimostrando interamente tutta la sua bravura. Ha raggiunto la leader della corsa Giorgia Pellizotti (Sanfiorese) figlia d’arte, che aveva subito preso il comando della corsa. Una volta raggiunta la battistrada,ha tirato dritto guadagnando terreno fino a giungere in solitaria sotto lo striscione di arrivo con un vantaggio di 26 secondi sulla Pellizotti, mentre in terza posizione ha concluso la provaBianchi compagno di squadra della neo tricolore.