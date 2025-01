Lanotiziagiornale.it - Carburanti, torna a correre il prezzo di benzina e diesel: è di nuovo allarme rincari

Non siamo ancora sui 2 euro al litro, quella soglia psicologica che ha tanto spaventato gli automobilisti nel pieno della crisi inflattiva, ma i prezzi deisalgono e la preoccupazione aumenta. Si registra infatti il secondo rialzo consecutivo per le quotazioni di, con la prima che ha raggiunto ormai i livelli di inizio settembre 2024 e il gasolio quelli di agosto., corrono i prezzi diI dati arrivano da Staffetta Quotidiana che, sottolineando i nuovi aumenti di giornata di un paio di centesimi circa, parla diself service a 1,800 euro al litro enella stessa modalità a 1,703 euro al litro. Per il servito si sale a 1,939 euro per lae 1,842 per il. Si va ancora più su in autostrada, con laself service a 1,898 euro al litro e il gasolio a 1,808.