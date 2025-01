Inter-news.it - Çalhano?lu si ferma ancora! I tempi di recupero e l’obiettivo – Sky

Hakan Çalhano?lu non ce la fa. Il turco ricade in un nuovo infortunio dopo il problema agli adduttori. L’Inter nei prossimi match dovrà fare a meno di luiuna volta, le ultime da Sky Sport.TEGOLA – Hakan Çalhano?lu siper un nuovo infortunio. Una grossa tegola per l’Inter di Simone Inzaghi che dovrà fare a meno del turco fino a fine gennaio. Si parla di 2/3 settimane di stop per un problema al polpaccio. Il centrocampista dell’Inter è uscito malconcio dalla finale di Supercoppa, ha saltato l’ultima partita contro il Venezia. Sicuramente non sarà convocato per la sfida contro il Bologna. In regia probabilmente ci sarà di nuovo Kristjan Asllani che ha avuto un buon impatto nella partita contro i lagunari nonostante le pesanti critiche. La possibilità contro il Bologna sarà un bel banco di prova per il giocatore per ritrovare fiducia nei propri mezzi e dimostrare che nelle partite importanti si può fare affidamento anche su di lui.