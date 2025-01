Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 gennaio 2025: Sheila salva la vita della figlia di Steffy

© US Mediasetal centro delle puntate didi questa settimana. La cattiva delle cattive troverà il modo di entrare ancora una volta nelle vite dei Forrester ma questa volta c’è un buon motivo. Maggiori info nelleche seguono.è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 13 a sabato 18Lunedì 13difende Finninsiste nel difendere il marito e si dice certa dell’amore incondizionato che lui prova per lei. Non può dubitare del fatto che Finn non voglia avere più niente a che fare condopo che ha tentato di uccidere entrambi e poi di separarli con crudeltà. Liam raggiunge poi Wyatt (Darin Brooks) in ufficio dove il fratello lo incalza, sospettando che le paure di Liam nei confronti di Finn siano condizionate dal suo amore perche non riesce più a dominare dopo la fine del matrimonio con Hope (Annika Noelle).