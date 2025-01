Ariana Grande sarebbe in lizza per il ruolo principale nel Matrix di Drew Goddard

Leggi su Cinefilos.it

inper ilneldiÈ un momento d’oro perche con l’uscita di Wicked (leggi la nostra recensione) ha allargato a dismisura il suo pubblico e anche le sue prospettive professionali. Se prima di dicembre era considerata “solo” una pop star di enorme successo e con una poderosa voce, nonostante le dimensioni minute, con il musical in cui interpreta Galinda ha dimostrato di essere anche un’attrice dotata e questo le ha aperto le porte di Hollywood. Secondo un nuovo rumor che sta circolando online in questi giorni,è presa di mira per ilnel prossimo filmdi.Lo scorso aprile, abbiamo appreso che lo sceneggiatore di The Martian e regista di Quella casa nel Boscoera stato scelto per dirigere un nuovo filmper Warner Bros.