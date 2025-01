Ilnapolista.it - Anguissa è uno dei giocatori più affidabili nella “rosa” di Conte. Un leader nello spogliatoio (Carratelli)

Franksi è fatto notare ieri in campo contro il Verona per aver messo a segno il secondo gol del Napoli e anche per la sua dedica al giovane Daniele, recentemente scomparso. Il centrocampista camerunese è al suo secondo gol in questa stagione e sembra essere ritornato ai ritmi del Napoli di Spalletti che ha vinto lo scudetto due anni fa.Sul Guerin Sportivo Mimmotesse le lodi del calciatore oramai trentenne che cominciò a giocare grazie a Bielsa al Marsiglia.“Zambo ha la maestosità della figura, il lavoro oscuro di difensore aggiunto, l’obbligo d’essere un maratoneta inesausto e il guizzo imprescindibile di inventare l’assalto a sorpresa, la percussione vigorosa e il tiro perentorio. Il lavoro è il suo mestiere, l’applicazione e la dedizione assoluta sono le armi con le quali ha riscattato una infanzia di povertà entrando nel mondo del pallone in punta di piedi, unica risorsa il talento di una forte tenacia, unico dono l’offerta incondizionata delle sue energie”.