Iltempo.it - "Accordo entro 24 ore". Israele-Hamas: chi deve decidere

Progressi sono stati fatti nei colloqui a Doha per raggiungere untraper un cessate il fuoco a Gaza e la liberazione di ostaggi. Una bozza definitiva è stata concordata dai mediatori e inoltrata: secondo fonti riprese dalla stampa israeliana, è attesa una risposta del gruppo palestinese nel giro di 24 ore. A darla potrebbe essere il nuovo capo dell'ala militare dinella Striscia, Mohammed Sinwar, il fratello minore di Yahya Sinwar, mente dell'attacco del 7 ottobre, ucciso lo scorso autunno. Le speranze sono alte così come le cautele che gli attori in campo continuano a ripetere. Tante volte è sembrato che il negoziato entrasse nelle fasi finali per finire poi in un nulla di fatto, con accuse incrociate di sabotaggio. Lo sforzo diplomatico ha ripreso slancio negli ultimi giorni e nella capitale del Qatar lo scorso sabato sono arrivati i capi di Mossad e Shin Bet, David Barnea e Ronen Bar.