Ilrestodelcarlino.it - Zola ricorda il tragico bombardamento del 1944. Una passeggiata e un incontro in municipio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Quella mattina io c’ero, la ricordo come fosse adesso. Alle 12 e mezza sono uscito di casa per andare a mangiare un po’ di neve rimasta sotto la quercia. Alzo gli occhi e vedo tre formazioni di apparecchi, che si avvicinano e si allargano.’non verranno mica a bombardare proprio qui’ ho pensato. Pochi secondi dopo la prima bomba è scoppiata a 50 metri, io sono corso a nascondermi nel rifugio fatto per la scrofa, e una scheggia mi si è piantata nel paletto a mezzo metro.". Con unae una ricostruzione storica oggi avengonoti gli 80 anni dal fatto accaduto durante l’ultima guerra mondiale. Si tratta deliniziato il 26 dicembre e così nitidamente impresso nella memoria di Augusto Sibani (nella foto), classe 1928, che abitava sulla prima collina di San Pancrazio, borgo a metà strada traChiesa e Ponte Ronca.