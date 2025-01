Donnapop.it - Vi sveliamo 5 segreti di Ilary Blasi! Sapete proprio tutto sulla conduttrice?

torna in grande stile con una nuova docu-serie su Netflix,, che racconta il suo percorso di vita dopo il divorzio, tra nuove opportunità professionali, crescita personale e un nuovo amore. Lasi svela come mai prima d’ora, condividendo aneddoti sorprendenti e curiosità che faranno sicuramente scalpore.Tra rivelazioni private e passioni inaspettate, scopriamo insieme cinqueche forse non conoscevate die le curiosità rivelate in: ecco 5Uno deipiù curiosi cheha condiviso riguarda la sua ossessione per i calzini. Laha rivelato di non riuscire a dormire senza, confessando che “fanno parte di me” e che, quando prova a farne a meno, è costretta a rialzarsi per indossarli. Un’altra passione che emerge nella docu-serie riguarda i tarocchi:ha ammesso di essere molto affascinata dall’ignoto e di frequentare i cartomanti.