Sport.quotidiano.net - Spezia-Juve Stabia 1-1: prima Soleri poi Folino, ma Esposito fallisce dal dischetto

La, 12 gennaio 2024 – Solo un pareggio per locontro lanel rientro in campo nel 2025. Dopo il vantaggio di, la rimedia, poi Piosbaglia il rigore del successo e del suo decimo gol stagionale. Ora il Sassuolo è distantissimo a +10, mentre per sapere del Pisa, occorrerà attendere domani. D'Angelo decide per questo nuovo inizio per partire con Chichizola, arrivato da un paio di giorni, in porta e dare fiducia ain attacco. Al 2' Elia viene smarcato da Degli Innocenti e, tutto solo, appena dentro l'area, Bandinelli non centra lo specchio. Le squadre giocano a viso aperto, anche se è loa tenere maggiormente il pallino. Poi, al 23' Wisniewski rimedia un'ammonizione per fallo su Pierobon, così sarà squalificato nel prossimo turno, la trasferta di Carrara.