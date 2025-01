Liberoquotidiano.it - Ramy: Cirielli, 'alzare ogni barriera morale e civile contro odio'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Esprimo la mia piena solidarietà alla Comunità Ebraica di Bologna e a tutte le persone di fede ebraica colpite dagli inqualificabili episodi di antisemitismo che hanno coinvolto la sinagoga locale. Tali atti die violenza perpetrati da fanatici estremisti di sinistra e gruppi di immigrati o figli di immigrati musulmani rappresentano un grave affronto ai valori della nostra Repubblica, fondata sulla libertà, sull'uguaglianza e sul rispetto della dignità umana". Lo afferma il viceministro degli Esteri Edmondo."Chiedo con fermezza alle autorità competenti -aggiunge- di fare piena luce su questi episodi, identificando e perseguendo con determinazione i responsabili, affinché non resti spazio alcuno per l'e l'intolleranza nella nostra società. È fondamentale riaffermare che l'Italia non accetta alcuna forma di discriminazione o violenzauna comunità religiosa o etnica.