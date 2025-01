Sport.quotidiano.net - Protagonista. Gemello: "Vittoria di squadra. La prima parata è la più bella»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lucaè stato bravissomo, ma già da domani deve dimenticare e ripartire, così Lamberto Zauli commenta la prestazione del portiere che è al suo fianco, lo ascolta e annuisce. "È una grande soddisfazione – dice l’estremo difensore ai microfoni di Umbria Tv – è bello parare un rigore, anche lasul colpo di testa mi ha dato grande soddisfazione. Mi dà fiducia. È stato più difficile parare questo rigore rispetto a quello di Piancastagnaio, sapevo che Saporetti statisticamente poteva tirare centralmente: è andata bene".ripartisce i meriti con i compagni di. "Io il migliore in campo per come è andata? È un paradosso, il Carpi nel primo tempo non riusciva mai ad uscire dalla sua metà campo per meriti nostri, gli episodi fanno la partita. Partita che è cambiata nel momento del rigore – continua il portiere al rientro dopo due turni di squalifica – .