Ilrestodelcarlino.it - Per le neroverdi un successo che vale la settima piazza

Sassuolo 3 Lazio 1 Sassuolo: Durand; Orsi, Caiazzo, Pleidrup; Brustia, Fisher (13’ s.t. Hagemann), Mella (44’ s.t. Gallazzi), Philtjens; Missipò; Sabatino (24’ s.t. Monterubbiano), Dhont (24’ s.t. Chmielinski). All. Rossi (Lonni, Di Nallo, Fusini, De Rita, Adami, Venturelli, Girotto, Clelland) Lazio: Cetinja; Reyes, Connolly, D’Auria; Oliviero (29’ s.t. Pittaccio), Eriksen (19’ s.t. Yang), Simonetti (1’ s.t. Goldoni), Zanoli (29’ s.t. Kajan); Visentin (36’ s.t. Martinovic), Le Bihan; Piemonte. All. Grassadonia (Karresmaa, Belloumou, Martinovic, Benoit, Castiello) Arbitro: Di Loreto di Terni Reti: 19’ p.t. Philtjens, 35’ p.t. Dhont, 41’ p.t. Visentin, 37’ s.t. Monterubbiano Note: espulsa (17’ p.t.) D’Auria per gioco scorretto, ammonite Mella, Missipò, Orsi, Le Bihan Comincia con una vittoria cheil settimo posto in classifica, il Sassuolo Femminile.