Ilgiorno.it - Oggi cala il sipario. Ecco il programma

Leggi su Ilgiorno.it

Termina, la seconda edizione di Abbiategames, manifestazione dedicata ai giochi, in svolgimento al Castello Visconteo di Abbiategrasso. Nutrito ildella giornata, che inizierà alle 10 e terminerà alle 19. Vari saranno i giochi da tavolo e di ruolo in cui cimentarsi, tra cui Mahjong e Go. Evento principe sarà, però, il primo torneo competitivo di Dungeons & Dragons e ideato dall’associazione Spazio Gioco di Magenta e previsto nella Sala Consiliare del Castello stesso. Un altro torneo previsto alle 11, è quello di “Abbiategames Disney Locarna”, organizzato dal negozio Gamerland Abbiategrasso, con in palio una Elsa Enchanted come primo premio e quattro scatole di case azzurre. Per informazioni e per vedere ilcompleto della giornata, consultare la pagina Instagram Cgabbiategrasso.