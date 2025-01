Ilgiorno.it - Nuovi posti destinati alle auto tra il municipio e l’ex Marconi

Leggi su Ilgiorno.it

Rimane aperto il parcheggio ricavato sull’area della piastra, potrà essere utilizzato gratuitamente anche nelle prossime settimane. Aperto il 13 dicembre, il parcheggio tra ile la ex scuola, con accesso da via De Amicis 6, rimarrà accessibile d20. La sera il cancello verrà chiuso fino al mattino successivo. La sosta sarà libera e non regolamentata con disco orario o altre modalità. "L’iniziativa è stata apprezzata durante il periodo dello shopping natalizio, commercianti e residenti hanno potuto beneficiare degli stalli e tanti li hanno sfruttati, oltre che per raggiungere i negozi di vicinato, anche per parteciparenumerose iniziative di animazione. Proseguiamo su questa linea, mentre si amplia il cantiere per la rigenerazione di piazza Visconti", spiega il vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani.