Ilrestodelcarlino.it - Megabox, vittoria all’ennesimo tie break. Cinque set per spuntarla su Talmassons

: Bici, Feduzzi, Michieletto, Giovannini, De Bortoli (L), Candi, Torcolacci, Perovic, Kobzar, Weitzel, Monceri (L), Lee, Lazda, Carletti. All. Pistola.: Pamio, Gazzola (L), Feruglio, Kocic, Ferrara, Piomboni, Gannar, Eze, Shcherban, Strantzali, Botezat, Bucciarelli, Storck. All. Barbieri. Arbitri: Papadopol e Piana. Parziali: 30-32 (36’), 25-17 (26’), 19-25 (26’), 15-11 (19’). Lavince l’ennesimo tie-della stagione contro il tosto fanalino di coda. Nel primo set inizio shock con le ospiti che vanno subito sullo 0-5. Bici suona la carica. Vallefoglia rimonta. Ma le friulane mantengono sempre la distanza di sicurezza. Sul 14-18 suona la campanella del pericolo. Le tigri però non mollano e con Lee agganciano quando le avversarie meno se lo aspettano.