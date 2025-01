Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: Ghiotto cerca il colpaccio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della terza ed ultima giornata degliallround di. Due le prove che attendono i pattinatori quest’oggi sul ghiaccio della Thialf Arena di Heerenveen (Olanda), ovvero i 1500 metri e le lunghe distanze sia in campo maschile che in campo femminile.Per quel che riguarda la kermesse degli uomini Davideprova una difficile rimonta. L’azzurro è settimo a margine delle gare dei 500 e 5000 metri, e dovrà difendersi sui 1500 per poi sprigionare la sua resistenza e la sua classe nella prova regina dei 10000. Daniele Di Stefano potrà invece tentare di difendere la top 5, ma avrà bisogno di superarsi sulla lunga distanza. Il norvegese Eitrem sembra il favorito, ma attenzione al veterano belga Bart Swings ed all’olandese Beau Snellik.