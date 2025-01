Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tra le moto battaglia Schareina-Sanders, Moraes in vetta nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.35 CAMION – Mitchel van Den Brink conduce la gara anche al rilevamento 89 con un vantaggio di +1:15 su Martin Macik, secondo davanti a +2:00. 09.32– Rimane in controllo il brasiliano Lucassu Toyota che passa davanti anche all’intermedio dei 183 km ed è anche aumentato il vantaggio: 4’12” sul connazionale Marcelo Gastaldi (Century Racing) e 6’42” nei confronti della spagnola Cristina Gutierrez (Dacia Sandriders). Scende in quarta piazza il francese Mathieu Serradori che in precedenza era secondo.09.30– La frazione ha superato la propria metà. La carovana si avvicina al passaggio dei 289 km. Al 237, invece, prima posizione percon 16 secondi sue 1:32 su Quintanilla, quindi Cornejo Florimo a 3:10 e Benavides quinto a 3:55.