Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: 20-25, le Pantere mettono la freccia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-10 Stavolta Lubian non sbaglia e sentenzia.8-9 Piani non riesce a coordinarsi al meglio in attacco.8-8 Errore inusuale per Lubian.7-8 Haak trova il tocco del muro.7-7 Se ne va il servizio della stessa Chirichella.6-7 Primo tempo di Chirichella.6-6 Strubbe al secondo tentativo la butta a terra.5-6 Pallonetto di Haak che prende controtempo il muro.5-5 Resta dentro il muro disull’attacco di Gabi.4-5 Mani out per Gabi.4-4 Errore in ricezione da parte di.3-4 Sbaglia in battuta Lubian.2-4 Wolosz-Lubian: una coppia infermabile.2-3 Errore in battuta di Lanier.1-3 Lubian non sbaglia più!1-2 Se ne va di poco il servizio di Haak.0-2 Il nastro porta fuori l’attacco di Mlejnkova.0-1 Lubian ricomincia a fatturare anche nel terzo set.