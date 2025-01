Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Colombi è una certezza, Parigi troppo solo in attacco

Leggi su Sport.quotidiano.net

7. Il Rimini si aggrappa ai suoi guanti. E quando non ci arriva è lui ad aggrapparsi, con le unghie, ai pali. Che diventano ottimi amici. I migliori. Longobardi 6. Gli avversari sbucano un po’ da tutte le parti e lui soffre, si difende come può e a fatica è in grado di ripartire. Megelaitis 6,5. Là dietro è sempre il più solido, ormai da mesi. In effetti questa non è più una novità, ma esclusivamente una bella. Tanto che gli abruzzesi, a un certo punto, gli girano alla larga. De Vitis 6. Fa come e quello che può. Badando al sodo, dimenticandosi tutto il resto per 95 minuti. Non è certo giornata nella quale concentrarsi sulla costruzione dal basso. Bellodi 6. Usa tutta la concretezza che ha per respingere gli attacchi abruzzesi. Che brivido quando, insieme a, quasi non la combina grossa nel primo tempo.