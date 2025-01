.com - Jesi / Fioretto, Elena Tangherlini oro con l’Italia a squadre a Hong Kong

Leggi su .com

Nelle prove individuali lana si era piazzata al 14° posto mentre in campo maschile Tommaso Marini 18°, 12 gennaio 2025 – Archiviate le prove individuali maschile e femminile a Parigi e Honkcon i due azzurrini14° e Tommaso Marini 18°, in campo femminile è arrivata la medaglia d’oro acon laancora protagonista.Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo ed appuntosi sono imposte in finale contro la formazione Usa per 45-27.Secondo successo consecutivo per il team Italia dopo quello di Busan in dicembre. Quattro assalti vinti contro la Gran Bretagna (45-15) poi contro Ungheria (45-24) e Francia (45-30).Ora appuntamento in Egitto dopo il Gran Prix di Torino.©riproduzione riservata L'articolooro conproviene da Lo sport della Vallesina.