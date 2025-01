Inter-news.it - De Grandis: «Donnarumma-Inter? Ho due perplessità!»

Stefano De Grandis è pronunciato sul possibile ingaggio di Gianluigi Donnarumma da parte dell'Inter, indicando le sue due perplessità in merito.IL RAGIONAMENTO – Stefano De Grandis si è espresso a Sky Sport sulla clamorosa possibile trattativa tra l'Inter e il PSG per il passaggio di Gianluigi Donnarumma a Milano. Secondo il giornalista, due sono i dubbi che una tale operazione solleva: «Ho due perplessità sulla questione. La prima attiene al fattore economico, stando l'ingaggio che andrebbe a percepire anche in caso di riduzione delle proprie pretese. La seconda riguarda il profilo tecnico, perché l'Inter ha attualmente Josep Martinez come alternativa a Sommer. I nerazzurri non hanno preso lo spagnolo nell'ottica di renderlo il titolare del futuro?»