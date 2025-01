Cina | Heilongjiang Harbin Ice-Snow World ospita flash mob

Leggi su Romadailynews.it

Un violinista e dei bambini si esibiscono in unmob all'Ice-di, nella provincia nord-orientale cinese dello, oggi 12 gennaio 2025. Ilmob si e' svolto qui oggi, per fare il tifo per l'imminente nona edizione dei Giochi asiatici invernali. Agenzia Xinhua