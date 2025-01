Ilrestodelcarlino.it - Arriva il camper per sbrigare le commissioni in Posta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Attivato a Rubiera un ufficiole mobile. Nei giorni scorsi nell’ufficiole di Rubiera in via Giuseppe Verdi sono infatti iniziati gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Resterà chiuso al pubblico fino al 10 febbraio. Dal 10 gennaio e per tutto il periodo di chiusura, è stato così predisposto unper ospitare un ufficiole mobile situato proprio dietro a quello ‘ufficiale’, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Le operazioni all’Atm potranno essere effettuate a Scandiano in via Tognoli. A Rubiera, conclusi i lavori, l’edificio sarà più accogliente e trasformato in sportello unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della pubblica amministrazione.