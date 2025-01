1-1 tra Milan e Cagliari Morata e Zortea in gol

Leggi su Ildenaro.it

O (ITALPRESS) – Dopo il trionfo in Supercoppa, ilsciupa una grande occasione e si fa fermare sull’1-1 in casa da un buon. Arisponde, aiutato da una papera di Maignan. La prima chance è per i padroni di casa e arriva al 14?. Reijnders batte un corner all’indietro dalla sinistra trovando Hernandez, il cui sinistro deviato esce di poco alla destra di Caprile. I rossoneri provano a fare la partita, ma i sardi si difendono con ordine e ripartono con coraggio. Al 40? Felici impegna severamente Maignan con un destro a giro dalla distanza che il portiere francese devia in corner con la punta delle dita. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Gli uomini di Conceicao ripartono forte nella ripresa e dopo nemmeno due minuti vanno vicini al vantaggio, quando Pulisic addomestica un pallone complicato al limite dell’area e va al tiro, ma il pallone colpisce la parte alta della traversa.