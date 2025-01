Ilrestodelcarlino.it - Vertice d’urgenza per salvare la ColleMar-athon di Fano

, 11 gennaio 2025 –, stamattina, a, tra sindaci e organizzatori. Luca Serfilippi è in prima linea nel tentativo dil’edizione 2025 della, la maratona internazionale Barchi-che ha festeggiato l’anno scorso il suo ventennale e i cui promotori dell’AsdClub hanno comunicato l’annullamento, a seguito della decisione di Annibale Montanari, da sempre deus ex machina della kermesse, di dimettersi da presidente del sodalizio e diminuire il proprio impegno. Di fronte a tale notizia, il sindaco fanese ha convocato gli altri primi cittadini interessati (Terre Roveresche e San Costanzo, e, per quanto riguarda la mezza maratona, Mondolfo) insieme al ‘direttivo’ dell’evento, per salvaguardare la manifestazione. La decisione di Montanari ha suscitato, infatti, grande preoccupazione, poiché la gara è diventata un emblema del territorio, capace di valorizzarlo su scala internazionale.