“Una fine impensabile”. Lo choc dei colleghi di Kaja dopo la scoperta del colpo di pistola

Lucca, 11 gennaio 2025 - I due si conoscevano da tempo, a prescindere dall’essere statidi lavoro in settori contigui dell’azienda Smurfit: mulettista la vittima, autotrasportatore l’assassino reo confesso. I dissapori erano stati diversi tra Marian Tepa, 52 anni, del Capannorese, arrestato per omicidio e la vittima, Artan “Tony”, anch’egli 52enne, ucciso con undialla nuca martedì sera nei pressi di una tettoia dove l’uno, titolare di una piccola ditta di trasporti e di movimentazione merci, (pallet in particolare) teneva i suoi mezzi, come il muletto, ad esempio. Si seguono diverse piste per quanto riguarda il movente effettivo. Anche altri tasselli del puzzle mancano all’appello, come il ritrovamento dellautilizzata e del bossolo delesploso: il proiettile, poi, potrebbe essere rimasto nel corpo del povero Artan.