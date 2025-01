Treni nel caos guasto alla rete elettrica a Milano Trenitalia | Non viaggiate se non è necessario

Leggi su Open.online

Unlinea èha compromesso la circolazione deinel nodo dicon ripercussioni sulle linee che attraversano, iniziano o terminano nel capoluogo meneghino, da e verso Venezia, Genova, Torino e Salerno. Sono decine ii ritardo e numerosi quelli cancellatiStazione Centrale, epicentro dei disagi dalle 7 di questa mattina, quando un treno in uscita ha provocato il problema ai cavi dell’alta tensione che i tecnici stanno risolvendo dalle 9. Tra le 10 e le 11, è ripresa a singhiozzo la circolazione lungo alcune linee. In particolare quella per Venezia, e parzialmente lungo quella per Genova. Ma sono ancora molti iin ritardo da smaltire. La lista deiin ritardo o cancellati aCentraleI ritardi registrati variano tra i 30 e i 160 minuti, provocando disagi per centinaia di passeggeri sulle linee ferroviarie che passano da, in particolare quelle con destinazione Genova, Venezia, Napoli, Salerno e Torino.