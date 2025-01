Thesocialpost.it - Tragedia a Roccaraso: giovane militante di Forza Italia muore cadendo dal quarto piano di un albergo

(L’Aquila) – Un tragico evento ha sconvolto la kermesse di‘Azzurri in vetta’, in corso a Rivisondoli. Luca Palmegiani, 25 anni,pontino del partito, è morto dopo essere precipitato daldi un, dove si trovava per partecipare all’evento. Ilavrebbe pubblicato sui social dei messaggi di addio, anticipando l’intenzione di compiere un gesto estremo.Immediatamente soccorso, Palmegiani è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate e ilè deceduto poco dopo l’arrivo. I carabinieri stanno indagando per chiarire le dinamiche della, che al momento non sembrerebbe coinvolgere interventi esterni.Tajani annuncia l’annullamento della conventionLa notizia è stata confermata direttamente dal segretario di, Antonio Tajani, che ha comunicato il lutto dal palco della manifestazione.