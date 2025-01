.com - Serie D / Ancona attende la Fermana: cuore e umiltà per un derby sempre sentito

Prima partita del 2025 tra le mura amiche per l’di Massimo Gadda, pronta ad ospitare ladello storico ex allenatore Fabio Brini. “Ci siamo allenati molto bene in settimana e siamo sicuri dei nostri mezzi, l’arrivo di Varriale e Battistini rinfoltisce l’attacco. Il gruppo ora è solido e i risultati ci sono ma rimaniamo con i piedi piantati per terra: non esistono gare facili. Mister Brini? Un valore aggiunto per la. Sarà una sfida dura”, 11 gennaio 2025 – Prima gara del 2025 al Del Conero e seconda del girone di ritorno sarà per l’quella che andrà in scena domani, domenica 12 gennaio, alle 14,30 per ilcontro la.Una sfida mai banale quella contro i canarini. Anche gli ospiti sono reduci da una tormentata stagione scorsa dallaC con conseguente retrocessione sul campo (in questo caso) e proprio come per i dorici reduci da problematiche interne societarie che hanno portato alla ripartenza in netto ritardo con in più per i fermani, due punti tolti dalla classifica a causa di precedenti inadempienze economiche.