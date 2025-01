Terzotemponapoli.com - Serena: “Inter alla pari con Napoli e Atalanta”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Aldo, ex attaccante dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb. Di seguito quanto dichiarato dall’ex attaccante dell’, tra le altre.sul derby della Mole“Torino-Juventus? E’ un derby tra acciaccati. Il Toro da quando c’è stato l’infortunio di Zapata ha iniziato a zoppicare e fa fatica a far gol. La Juve è in una fase di enorme involuzione dopo le grande aspettative. Con Bremer la difesa era invulnerabile, il suo infortunio ha condizionato tanto. Ora èricerca di una formula tutelante per il gioco ma anche vincente perchèJuve vogliono vincere”.: l’e la ripartenza“E’ un’che quando escono giocatori di metà campo come Calha e Mkhitaryan fa fatica e forse servirebbe una gestione delle energie più oculata perché i cambi hanno fatto che non valgono i titolari.