Tpi.it - Sanremo 2025, gli ospiti della 75esima edizione del Festival

Leggi su Tpi.it

, glidelQuali sono glideldiin programma su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio? Sul palco dell’Ariston, come ogni anno, saliranno tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, sport e cultura. Tutti avranno modo di esibirsi ed interagire con il conduttore Carlo Conti. Tra glideldi, in particolare, ci saranno:In aggiornamentoPoi sulla NaveCosta Crociere ormeggiata nel porto:In aggiornamentoInfine sul palco di Piazza Colombo:In aggiornamentoQuante puntateAbbiamo visto glideldi, ma quante puntate (serate) sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 11 febbraio; l’ultima sabato 15 febbraio