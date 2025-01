Room | la storia vera che ha ispirato il film con Brie Larson

Leggi su Cinefilos.it

: lache hailcon(qui la nostra recensione), ildel 2015 tratto dal romanzo di Emma Donoghue e diretto da Lenny Abrahamson, in cui si racconta ladi una giovane donna, Joy Newsome (interpretata dain una performance da Oscar), e di suo figlio Jack (Jacob Tremblay), di cinque anni. I due vivono in un capannone fatiscente che chiamano “Stanza” da qualche parte ad Akron, Ohio, dove sono tenuti prigionieri da un uomo conosciuto come “Old Nick” (Sean Bridgers), che ha rapito Joy sette anni prima degli eventi dele divenuto padre di Jack a seguito di uno dei suoi stupri di routine su Joy.Si tratta quindi di unparticolarmente struggente, che trae vantaggio dalla forte relazione trae Tremblay e che coinvolge lo spettatore con la terribile realtà della loro situazione, con il modo in cui Joy protegge Jack come meglio può, con la loro fuga e con la loro lotta per adattarsi al mondo esterno, che Jack non ha mai conosciuto.