Pecoraro Scanio "Pizza napoletana motore economico per il territorio"

NAPOLI (ITALPRESS) – “Lanon è solo un simbolo gastronomico, ma un fenomeno culturale, sociale eddi rilevanza globale”. Lo ha dichiarato Alfonso, intervenuto alla presentazione ufficiale dell’Osservatorio Sociosulla, promosso dall’Università Parthenope di Napoli in collaborazione con Confcommercio, l’Associazione Veraceed esperti del settore.Il progetto, che ha coinvolto anche esponenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rappresenta un passo importante per analizzare e valorizzare il grande impatto che laha a livello local e internazionale. “Grazie al riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità per l’arte deliuolo napoletano e al grande impegno di tutte le realtà associative e imprenditoriali del settore abbiamo assistito a una crescita esponenziale non solo in termini di prestigio, ma anche di ricadute economiche per l’agroalimentare, il turismo e la formazione professionale”, ha aggiunto