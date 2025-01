Ilrestodelcarlino.it - Ottantenne e la compagna picchiati dall’inquilino moroso

"Mi domando con quale coraggio si aggredisca un uomo di 80 anni". Fabio Righi è incredulo, ma anche amareggiato. Vive a Lagaro, mille anime sull’Appennino nel territorio di Castiglione. L’aggredito è suo padre Otello, malmenato da un nordafricano, non nuovo a simili episodi in paese. "Questa persona – racconta Fabio – abita in affitto in un appartamento di proprietà delladi mio padre, ma diciamo che non è proprio regolare nei pagamenti. L’altra sera, papà ha acto lanell’abitazione, per consegnare all’inquilino un foglio con l’Iban dove inviare l’affitto. Lui ha avuto una reazione folle: prima ha accartocciato e buttato il foglio. Poi, mentre mio padre lo stava raccogliendo, lo ha colpito al viso con un oggetto, causandogli un trauma facciale, con un possibile danno all’osso dell’occhio.