Orin O’Brien è stata la prima donna alla New York Philharmonic. La sua storia in un film Netflix

Da qualche settimanasta trasmettendo in Italia The Only Girl in Orchestra,uscito un anno fa negli Stati Uniti e dedicatocontrabbassista. Diretto da Molly(nipote della protagonista), era stato presentato con discreto successo al Doc NYC, un festival dedicato ai documentari. Ladella, però, non è quella di una semplice musicista ma di unache nel 1966 interruppe una tradizione che non permetteva al gentil sesso di far parte della NewOrchestra. Una “legge” non scritta, insita nella più antica istituzione musicale degli Stati Uniti d’America, “violata” proprio dall’arrivo della giovane artista. Riavvolgiamo, seppur brevemente, il nastro e andiamo al 1842, anno in cui il violinista e direttore Ureli Corelli Hill decide di fondare laSociety (primo nome dell’attuale orchestra) per contribuire allo sviluppo della musica strumentale americana.