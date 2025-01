Quotidiano.net - Opposizione contro Salvini. “Pensa solo al Viminale”. La Lega: problemi ereditati

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 gennaio 2025 – Si fermano i treni per l’ennesimo incidente tecnico e s’incendia la polemica politicaun bersaglio unico, il ministro Matteo, bollato da Elly Schlein come “il peggior ministro dei Trasporti della storia”, e difeso invece a spada tratta dalla sua: “Sta risolvendo”. Una difesa che, tuttavia, sembra non essere stata neppure sentita dalle opposizioni, nonostante dal Mit l’operato del ministro sia stato difeso fino ad arrivare alla promessa di essere “fermamente intenzionato a migliorare la circolazione ferroviaria, rendendo l’Italia più moderna e connessa”. Ma i treni si fermano, poi ripartono accumulando ore di ritardi e si parla di linee elettriche sovraccariche che da tempo dovrebbero essere oggetto di ampliamento. Invece. “Decenni di disinteresse, mancati investimenti, no ideologici: così, oggi, ci ritroviamo in un’Italia con una grave carenza di infrastrutture che spiega i fatti delle ultime ore – insistono al Ministero – da due anni a questa parte, con Matteoal Mit, sono stati moltiplicati gli sforzi per invertire la tendenza”.