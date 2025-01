361magazine.com - Oliviero Toscani ricoverato: il fotografo è in gravi condizioni, parla la moglie

, il grandeè stato: è inlaKirsti Mosengquesta mattina ha lasciato la sua casa a Casale Marittimo, in provincia di Pisa in ambulanza. Il grandecon talento ha lasciato il segno nel mondo della fotografia, la sua carriera è stata costellata di premi e riconoscimenti. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, l’82 enne non sarebbe più coscientenel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cecina a Livorno in prognosi riservata.Leggi anche Grande Fratello, il ritorno di una nota attrice? Il rumor e la replicaInterviene laLa carriera dele pubblicitario ha subito una meravigliosa evoluzione lavorando per riviste prestigiose come Vogue, Elle, Harper’s Bazaar e GQ, e realizzando campagne per noti marchi di moda da Valentino a Chanel.