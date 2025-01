Ministeri Carabinieri Atac Gli hacker filorussi attaccano i siti web italiani | L’Italia pensi alla sua sicurezza e non all’Ucraina

Leggi su Open.online

Questa mattina il gruppofilorusso Noname057(16) ha lanciato una nuova serie di attacchi informatici contro idi, istituzioni e aziende italiane in risposta al sostengo del nostro Paese. Le operazioni, condotte tramite la tecnica del Ddos (Distributed Denial of Service), hanno causato temporanee interruzioni dei servizi e disagi che al momento non sembrano essere stati critici. Tra i portali colpiti si annoverano quelli deidegli Esteri e delle Infrastrutture, oltre a Consob,, Marina, Aeronautica e aziende di trasporto pubblico comea Roma, Amat a Palermo e Amt a Genova. La maggior parte deiè già in fase di ripristino.Gli: «a sé stessa, non»Gli attacchi, sono simili a quelli lanciati due settimane verso idi Linate e Malpensa.