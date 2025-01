Lanazione.it - ’Mignon’ verso la rinascita: "Intanto i film al Mmab"

Leggi su Lanazione.it

L’obiettivo, confermato pochi giorni fa dall’associazione Cinema Mignon Csc, è quello di far sì che il Mignon possa riaprire i battenti il prossimo autunno, con il passaggio attuale rappresentato dalla consegna dei capitolati da parte dell’ingegnere incaricato di redigere il progetto di recupero (che al momento non si è tuttavia ancora concretizzata).però, l’associazione ha provveduto comunque a stilare un programma di proiezioni cinematografiche gratuite che prenderà il via ala partire dalla prossima settimana, con inizio di ogni appuntamento fissato per le 21. Si chiama ’Cineforum al’ ed il primoad essere proiettato sarà il prossimo giovedì “Full Monty – Squattrinati organizzati“. Il 27 gennaio prossimo sarà la volta di “La zona d’interesse“; seguito da “Le Otto Montagne“ (6 febbraio); “Zootropolis“ (20 febbraio); “Il Delitto Matteotti“ (6 marzo); “Tempi Moderni“ (20 marzo); “Smetto quando voglio“ (10 aprile); “Palazzina Laf“ (17 aprile); “Due Giorni Una Notte“ (8 maggio); e “Tra le nuvole“ (22 maggio).