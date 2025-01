Ilgiorno.it - L’Anno Santo a Cernusco: il primo pellegrinaggio da Cologno e Vimodrone

(Milano) –in Martesana del: domani i fedeli daraggiungeranno Santa Maria Assunta, a, chiesa giubilare, per ricevere l’indulgenza. Sarà una lunga cordata, sul Naviglio i credenti potranno arrivare anche a piedi, dopo essersi ricongiunti proprio lungo il canale. Due le partenze, alle 14 da piazza XI Febbraio a, e alle 14.15 dal ponte di via Dante a. Il percorso, di circa 5 chilometri e mezzo, è adatto a tutti. A fornire supporto durante il tragitto, il gruppo podistico dell’oratorio San Giuliano e gli Alpini di. Per chi si muove con i propri mezzi o in metropolitana l’appuntamento è direttamente a, davanti alla chiesa, alle 16. “Abbiamo pensato a un momento sobrio, fraterno, essenziale”, sottolineano le due comunità pastorali coinvolte, la colognese “Beato Carlo Acutis” e lase “Santa Croce”.