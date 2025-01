Sport.quotidiano.net - La Pianese cede Boccadamo. Passa all’Entella. Odjer avverte: "Campobasso trasferta difficile"

A poche ore dal fischio di inizio di, arriva, dal monte Amiata, la notizia che non ti aspetti: Antonio(nella foto), grande protagonista dellata stagione e del girone di andata nell’attuale, è pronto a togliersi di dosso la maglia bianconera. Il centrocampista ha infatti ricevuto una chiamata d(offerto un triennale), squadra in lizza per la vittoria del campionato, un’opportunità (anche economica), per il giocatore che ha manifestato la volontà di trasferirsi, alla quale il club di Sani non può e non vuole opporsi. Una perdita pesante, per la, alla quale il direttore sportivo Francesco Cangi è comunque pronto a rimediare. Nella sua agenda, dopo gli ingaggi di Nardi e Masetti, anche quelli di un difensore (negli scorsi giorni la risoluzione del contratto con Remy) e di un attaccante di esperienza.